В Сети показали фото Мариуполя до и после войны

На фотоснимках видно проспект Мира.

В Сети показали фото города Мариуполь до и после полномасштабного вторжения России в Украину.

На фотографиях, которые разместили на официальной странице городского совета в Telegram, запечатлен проспект Мира. На первом "довоенном" кадре виден вечерний красивый город. На втором – разбомбленный оккупантами.

"Еще более месяца назад мариупольцы свободно гуляли по центру города. Где был яркий драматический театр и исторические здания. Сегодня от фотографий проспекта Мира замирает сердце. Оккупанты уничтожают наш Мариуполь. Бомбят инфраструктуру, исторические здания и жилые дома, где прячутся жители города, женщины и дети. Однако мирный и уютный Мариуполь в сердце каждого. И это они никогда не смогут уничтожить. Мы победим и отстроим каждую улицу и каждое здание! Мариуполь будет украинским", – говорится в сообщении.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Он остается закрытым для въезда и очень опасен для выезда на собственных автомобилях. В городе находятся около 160 тысяч человек.

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