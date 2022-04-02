На ЧАЭС поднят флаг Украины

В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции.

На Чернобыльской АЭС в субботу, 2 апреля, был поднят флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

"Сегодня, 2 апреля 2022 года, в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевался флаг Украины и раздался гимн Украины. В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ДСП "Чернобыльская АЭС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 марта российские оккупанты покинули площадку ЧАЭС, разграбив ее.

Российские оккупанты подписали акт намерения покинуть площадку ЧАЭС в виде документа "акт приемки-передачи охраны ЧАЭС", в котором отметили, что "претензий со стороны администрации охраняемого объекта к войскам Национальной гвардии Российской Федерации нет".

По данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты рыли окопы непосредственно в Рудом лесу, наиболее загрязненном месте зоны отчуждения, в результате чего испытали сильное радиационное облучение и решили уйти из зоны.

Напомним, среди российских оккупантов, которые больше месяца находились на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, уже есть первые жертвы из-за лучевой болезни. Согласно данным Военно-медицинской службы РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для обследования и лечения

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