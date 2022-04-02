Крымский сценарий не прошел в Херсонской области — Соболевский

Планы оккупантов провалились.

В Херсонской области крымский сценарий потерпел крах, несмотря на то, что оккупанты давят на местные власти.

Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

Он рассказал о "системной обработке области изнутри", начатой военными РФ после неудачной попытки создать псевдореспублику.

"Давайте подумаем, что сейчас делают орки: заблокировали все возможности поставки гуманитарных грузов, в том числе медикаментов, также – централизованной эвакуации населения. Не снимают флаги на мэриях, но к каждому главе крупной общины поставили своих "смотрящих", с которыми местные власти должны согласовывать ключевые решения. Там, где они сталкиваются с принципиальной позицией, начинаются угрозы, обыски, похищения, допросы, замены. Некоторые главы общин вынуждены сложить полномочия, некоторых держат в заложниках", — написал он на странице в Facebook.

Юрий Соболевский также сообщил, что российские военные "давят" на руководителей больниц и заставляют переходить под их юрисдикцию, навязывают поставки медикаментов из РФ. В области идет системная зачистка активных, патриотически настроенных граждан, журналистов. Судьба многих задержанных военными РФ неизвестна.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

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