Кримський сценарій не пройшов у Херсонській області - Соболевський

Плани окупантів провалилися.

У Херсонській області кримський сценарій зазнав краху, незважаючи на те, що окупанти тиснуть на місцеву владу.

Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

Він розповів про "системну обробку області зсередини", яку розпочали військові РФ після невдалої спроби створити псевдореспубліку.

"Давайте подумаймо, що зараз роблять орки: заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, в тому числі медикаментів, також – централізованої евакуації населення. Не знімають прапорів на меріях, але до кожного голови крупної громади поставили своїх "смотрящих", з якими місцева влада повинна узгоджувати ключові рішення. Там, де вони наштовхуються на принципову позицію, починаються погрози, обшуки, викрадення, допити, заміни. Деякі голови громад змушені скласти повноваження, деяких тримають у заручниках", - написав він на сторінці у Facebook.

Юрій Соболевський також повідомив, що російські військові "тиснуть" на керівників лікарень і змушують переходити під їхню юрисдикцію, нав’язують постачання медикаментів з РФ. В області триває системна зачистка активних, патріотично налаштованих громадян, журналістів. Доля багатьох затриманих військовими РФ невідома.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

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