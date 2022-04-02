Німеччина надає Україні дивовижну підтримку - Володимир Кличко

Кличко-молодший прозвітував про візит до ФРН.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, який займається обороною столиці від російських окупантів, підсумував візит до Німеччини, де зустрівся з представниками уряду.

"Люба Німеччино, я провів два дні у твоїй столиці. Від імені уряду України зустрівся з найважливішими представниками керівництва вашої держави.

Можу сказати вам – Німеччина надає Україні дивовижну підтримку. Будь то матеріальна допомога, забезпечення необхідними товарами чи оборонною зброєю. Ця підтримка пропорційна жахам війни, яку ініціював путінський режим у моїй країні.

Після двох днів інтенсивних розмов, можу сказати, що вирази гімну вашої країни – не пусті слова. "Єдність, справедливість та свобода". Так, Німеччина та Україна єдині як ніколи раніше, бо разом вони захищають міжнародний закон та основну цінність свободи.

У вашому гімні також є слова "братерським серцем та рукою". Це факт, що наші дві нації тепер по-справжньому брати та сестри в образному сенсі. Ніколи не забуду підтримку Німеччини та прихильність вашого уряду.

Все це шанує вашу країну, яка виконує свої обов’язки та цінності. Історія – свідок та ніколи не забуває. Дякую, люба Німеччина, братська країно", – розповів Кличко у відеозверненні.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав повномасштабну війну проти України.

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