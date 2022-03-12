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У Херсонській області окупанти готують "референдум" щодо створення "ХНР" - прокуратура

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У Херсонській області окупанти готують "референдум" щодо створення "ХНР" - прокуратура

Російські сили телефонують депутатам регіону із пропозицією про співпрацю у створенні "республіки".

Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки".

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

“Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на території Херсонській області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення псевдореспубліки “ХНР”. Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ.

Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 березня війська окупантів зайшли в Херсон. 2 березня російські військові висунули вимоги жителям Херсона, а 3 березня російські військові захопили телевежу.

Місто залишається в облозі. Періодично глушать мобільний зв'язок та Інтернет. У місті напружена ситуація з пальним, тому потрібно економити. Мер міста Ігор Колихаєв запевнив, що ситуація у Херсоні - під контролем.

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