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В Офісі президента підтвердили переговори з Росією у відеоформаті

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В Офісі президента підтвердили переговори з Росією у відеоформаті

УНІАН

Для переговорів створено спеціальні робочі підгрупи.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили перемовини з Росією у форматі відео. 

Про це повідомив радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк. 

"Зараз у безперервному відеоформаті ведуться переговори з делегацією РФ. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначаються попередніми директивами", - йдеться у повідомленні. 

Раніше Зеленський також повідомив, що на сьогодні група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

Також президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що український народ сильний і окупувати територію неможливо.

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