В Офісі президента підтвердили переговори з Росією у відеоформаті

В Офісі президента підтвердили переговори з Росією у відеоформаті

Для переговорів створено спеціальні робочі підгрупи.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили перемовини з Росією у форматі відео.

Про це повідомив радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк.

" Зараз у безперервному відеоформаті ведуться переговори з делегацією РФ. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначаються попередніми директивами", - йдеться у повідомленні.

Negotiations with the RF delegation are now ongoing in a continuous video format. Special working subgroups have been created. Ukraine's positions are determined by the previous directives. @AndriyYermak pic.twitter.com/FugNqjUxGV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Раніше Зеленський також повідомив, що на сьогодні група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

Також президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що український народ сильний і окупувати територію неможливо.