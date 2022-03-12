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В офисе президента подтвердили переговоры с Россией в видеоформате

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В офисе президента подтвердили переговоры с Россией в видеоформате

УНІАН

Для переговоров созданы специальные рабочие подгруппы.

В офисе президента Владимира Зеленского подтвердили переговоры с Россией в формате видео.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президенту Михаил Подоляк.

"Сейчас в непрерывном видеоформате ведутся переговоры с делегацией РФ. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определяются предварительными директивами", — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский также сообщил, что на сегодняшний день группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет после войны в Украине заключить новый документ, в котором будут прописаны гарантии безопасности для государства. Подписать документ он планирует с серьезными странами, в частности с соседними.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ заявил, что украинский народ силен и оккупировать территорию невозможно.

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