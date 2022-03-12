Оккупировать украинцев невозможно — Зеленский

Президент подчеркнул, что украинский народ сильный.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ заявил, что украинский народ силен и оккупировать территорию невозможно.

“По оккупации нашего государства, смены руководства нашего государства и т.д., изменения флага нашего государства этого не произошло. Уверен, не произойдет даже, если привезти сюда умирать миллион российских граждан, то оккупировать украинцев невозможно. Можно оккупировать, заблокировать все города, засыпать Украину трупами русских военных, но я считаю, что это неправильный результат, потому что оккупировать голову наших людей невозможно. То есть можно сделать временное решение, как это было во Вторую мировую войну и в другие войны, когда ты идешь по Европе, захватываешь города, оккупируешь города, но ты должен знать, что это все временно и не навсегда. В этом я уверен. Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы. Я считаю, что это принципиально иной подход. И он должен быть таковым. Я считаю, что в нем пока недостаточно привлечены наши западные партнеры, лидеры”, — сказал он.

Ранее президент заявил, что тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи.