Окупувати українців неможливо - Зеленський

Президент наголосив, що український народ сильний.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що український народ сильний і окупувати територію неможливо.

“По окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави тощо, зміни прапора нашої держави цього не відбулось. Впевнений, не відбудеться навіть, якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але я вважаю, що це неправильний результат, тому що окупувати голову наших людей неможливо. Тобто можна зробити тимчасове рішення, як це було у Другу світову війну і в інші війни, коли ти ідеш Європою, захоплюєш міста, окуповуєш міста, але ти повинен знати, що це все тимчасово і не назавжди. В цьому я впевнений. Група українців і російських представників обговорює ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати лише ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучено наших західних партнерів, лідерів”, - сказав він.

Раніше президент заявив, що тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.