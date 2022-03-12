Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми звертались навіть не десятки разів"

Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми звертались навіть не десятки разів"

Тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі, наголосив президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні два роки держава навіть не десятки разів зверталась до Росії з ініціативою перемовин, проте РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

Про це голова держави розповів у спілкуванні з іноземними ЗМІ.

"За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. А ми звертались навіть не десятки разів. Я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав можливість бути перемовниками, бути посередниками, бути медіаторами, бути будь-ким, щоб відбулась просто зустріч", – розповів Зеленський.

"Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей, які загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність, абсолютно, повністю", – наголосив президент,

"Тому зараз я говорю – так, ми готові (до перемовин – ред.). Вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статись. Були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку Російської Федерації. Ми не пішли на будь-які ультиматуми. І війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що швидкої операції триденної або чотириденної не відбулося по окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави, зміна прапора тощо. Впевнений – і не відбудеться", – наголосив президент України.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що на сьогодні група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

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