Imperva йде з Росії та Білорусі

Imperva йде з Росії та Білорусі

Imperva відключила всі існуючі сервіси країнам.

Компанія Imperva йде з ринку Росії та Білорусі через вторгнення до України.

Про це 12 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Imperva відключила всі існуючі сервіси: безпеку веб-додатків, запобігання DDoS-атакам, кешування контенту, захист хмарних сховищ, а також безпеку даних та захист від ризиків.

"Дякуємо керівництву Imperva, за реакцію на наше звернення, ми цінуємо вашу підтримку", - написав Федоров.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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