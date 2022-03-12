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Ознак наступу білоруських військ з боку кордону немає - мер Луцька

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Ознак наступу білоруських військ з боку кордону немає - мер Луцька

Associated Press

Водночас Поліщук заявив, що область підготувалась до можливої окупації.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, станом на 12 березня немає ознак того, що білоруські війська готують наступ з боку Волині. 

Про це він повідомив у прямому ефері спільного телемарафону UA 12 березня.

"Наразі ознак того, що відбулося скупчення військ або підготовка наступу на Волині - немає. Жодної інформації про те, що готується провокації на кордоні Волинської області та Білорусі також немає", - сказав він. 

Він додав, що за його даними, білоруси виступають проти війни проти України. Поліщук запевнив, що записав звернення до міста побратима – Бреста – із закликом не допустити війни.  

Та все ж заявив, що область підготувалась до можливої окупації. В Луцьку, зокрема, створили стратегічний запас палива, щоб комунальні служби змогли продовжити працювати, також були заповнені всі резервуари водою, створений стратегічний запас їжу.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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