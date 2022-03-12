Ознак наступу білоруських військ з боку кордону немає - мер Луцька

Водночас Поліщук заявив, що область підготувалась до можливої окупації.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, станом на 12 березня немає ознак того, що білоруські війська готують наступ з боку Волині.
Про це він повідомив у прямому ефері спільного телемарафону UA 12 березня.
"Наразі ознак того, що відбулося скупчення військ або підготовка наступу на Волині - немає. Жодної інформації про те, що готується провокації на кордоні Волинської області та Білорусі також немає", - сказав він.
Він додав, що за його даними, білоруси виступають проти війни проти України. Поліщук запевнив, що записав звернення до міста побратима – Бреста – із закликом не допустити війни.
Та все ж заявив, що область підготувалась до можливої окупації. В Луцьку, зокрема, створили стратегічний запас палива, щоб комунальні служби змогли продовжити працювати, також були заповнені всі резервуари водою, створений стратегічний запас їжу.
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