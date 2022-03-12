Imperva уходит из России и Беларуси

Imperva уходит из России и Беларуси

Imperva отключила все существующие услуги странам.

Компания Imperva уходит с рынка России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

Об этом 12 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Imperva отключила все существующие сервисы: безопасность веб-приложений, предотвращение DDoS-атак, кэширование контента, защиту облачных хранилищ, а также безопасность данных и защиту от рисков.

"Благодарим руководство Imperva, за реакцию на наше обращение, мы ценим вашу поддержку", — написал Федоров.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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