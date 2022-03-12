Подтвердить статус безработного теперь можно дистанционно

Стоит лишь позвонить в местный центр занятости.
В Украине статус безработного можно подтвердить дистанционно по звонку в Государственный или региональный центр занятости.
Об этом сообщает пресс-служба структуры.
Так, лицам, находящимся на территории, где продолжаются военные действия, рекомендуют звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости.
Таким образом, можно дистанционно подтвердить статус безработного.
Отмечается, что специалисты по телефону уточняют следующую информацию:
- центр занятости регистрации,
- фамилия имя отчество,
- дату рождения,
- номер учетной карты плательщика налога (по возможности).
После подтверждения статуса безработного выплата пособия по безработице будет продлена.
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