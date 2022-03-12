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Подтвердить статус безработного теперь можно дистанционно

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Подтвердить статус безработного теперь можно дистанционно

УНИАН

Стоит лишь позвонить в местный центр занятости.

В Украине статус безработного можно подтвердить дистанционно по звонку в Государственный или региональный центр занятости.

Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Так, лицам, находящимся на территории, где продолжаются военные действия, рекомендуют звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости.

Таким образом, можно дистанционно подтвердить статус безработного.

Отмечается, что специалисты по телефону уточняют следующую информацию:

  • центр занятости регистрации,
  • фамилия имя отчество,
  • дату рождения,
  • номер учетной карты плательщика налога (по возможности).

После подтверждения статуса безработного выплата пособия по безработице будет продлена.

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