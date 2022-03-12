Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Детали пока не разглашаются.

Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

Такую информацию российскому "Интерфаксу" в субботу, 12 марта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ – ред.) Владимир Мединский", — сказал Песков.

Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от любых комментариев".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, прошли ли переговоры в прежнем "беловежском формате".

Напомним, киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков из РФ и Беларуси, не желающих воевать против Украины.