Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Детали пока не разглашаются.
Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.
Такую информацию российскому "Интерфаксу" в субботу, 12 марта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ – ред.) Владимир Мединский", — сказал Песков.
Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от любых комментариев".
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, прошли ли переговоры в прежнем "беловежском формате".
Напомним, киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков из РФ и Беларуси, не желающих воевать против Украины.