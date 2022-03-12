В Мелитополе, Буче, Ирпене, Ворзеле, Гостомеле проблемы со связью и Интернетом

В Мелитополе, Буче, Ирпене, Ворзеле, Гостомеле проблемы со связью и Интернетом

Операторы мобильной связи и Интернет-провайдеры по Украине продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций.

Проблемы обеспечения услугами электронных коммуникаций наблюдаются в районах проведения интенсивных боевых действий, в частности в городах Мелитополе, Буче, Ирпене, пгт Ворзель, Гостомель.

Восстановление мобильной связи и доступа в Интернет в этих местах будет обеспечено после прекращения боевых действий и деоккупации этих районов.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

В населенных пунктах, где раньше наблюдались проблемы с доступом украинцев к мобильной связи и Интернету, после проведения восстановительных работ уже имеется и стабильно работает в Сумской, Харьковской, Херсонской области.

"Кроме того, мобильные операторы осуществляют киберзащиту своей инфраструктуры, ведь враг делает систематические атаки на ресурсы украинских операторов. В частности, за минувшие сутки специалистами Vodafone были зафиксированы 2 DoS-атаки из IP-адресов страны-врага, в том числе мобильных операторов: МегаФон, МТС Sweden, TeliaSonera и др.", — говорится в сообщении.

Атаки были заблокированы системами защиты компании.

АО "Укртелеком" возобновлено Интернет-услуги в Херсонской и Николаевской областях. Из-за последствий боевых действий временно отсутствуют Интернет-услуги в Луганской, Черниговской и Сумской областях. Ведутся работы по обновлению.

Также оператор снял ограничение скорости доступа к Интернету во всех областях, кроме Сумской – там приоритет предоставляется на критические нужды ВСУ и объектам критической социальной инфраструктуры.

Напомним, что Национальная полиция Украины обнародовала дополнительные номера телефонов полиции во всех регионах Украины, если не работает 102.

Ранее сообщалось, как вызвать скорую и позвонить родным, если отсутствует сотовая связь.