У Мелітополі, Бучі, Ірпені, Ворзелі, Гостомелі проблеми зі зв'язком та Інтернетом

У Мелітополі, Бучі, Ірпені, Ворзелі, Гостомелі проблеми зі зв'язком та Інтернетом

Оператори мобільного звʼязку та Інтернет-провайдери в Україні продовжують надавати послуги електронних комунікацій.

Проблеми із забезпечення послугами електронних комунікацій спостерігаються у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у містах Мелітополі, Бучі, Ірпені, смт Ворзель, Гостомель.

Відновлення мобільного звʼязку та доступу до Інтернету у цих місцях буде забезпечено після припинення бойових дій та деокупації цих районів.

Про це повідомляє Держспецзвʼязку у Telegram.

У населених пунктах де раніше спостерігалися проблеми з доступом українців до мобільного звʼязку та Інтернету, після проведення відновлювальних робіт вже наявний і стабільно працює у Сумській, Харківській, Херсонській області.

"Окрім того, мобільні оператори здійснюють кіберзахист своєї інфраструктури, адже ворог робить систематичні атаки на ресурси українських операторів. Зокрема, за минулу добу фахівцями Vodafone були зафіксовані 2 DoS-атаки з ІP-адрес країни-ворога, зокрема мобільних операторів: Мегафон, МТС, Sweden, TeliaSonera та ін", - йдеться у повідомленні.

Атаки були заблоковані системами захисту компанії.

АТ "Укртелеком" відновлено Інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській областях. Через наслідки бойових дій тимчасово відсутні Інтернет-послуги у Луганській, Чернігівській та Сумській областях. Ведуться роботи по відновленню.

Також, оператор зняв обмеження швидкості доступу до Інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет надається на критичні потреби ЗСУ та обʼєктам критичної соціальної інфраструктури.

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