На Київщині евакуація людей відбувається під мінометним вогнем

Люди тікають з окупованих росіянами селищ, беручи з собою лише теплі речі.

На Київщині, на Вишгородському напрямку триває евакуація мирного населення з довколишніх сіл, де не вщухають обстріли і які російські війська накривають щільним вогнем. Люди долають водну переправу через річку Ірпінь пішки, і російські окупанти підступно накривають з мінометів мирних людей просто в спину. За сьогодні з обіду втекти з окупованих селищ від обстрілів вдалося близько тисячі людей.

Про це йдеться в ТСН.

Перші автобуси з людьми прибувають на цей транзитний пункт ближче до обіду. До цього російські окупанти не припиняли обстрілів і близько трьох тисяч людей чекають на евакуаційний транспорт. «Коли переходили сам міст по нашій колоні звичайних людей, нас просто з мінометів прицільно обстріляли, це було попереду мене. Це росіяни з блокпосту обстріляли», - кажуть люди.

Володимир вивозить родину з Димера, бо не сила жити під обстрілами. Каже, російські військові на окупованих територіях перегруповуються та перекидають техніку, встановлюючи її просто посеред житлових кварталів та з-поміж приватних будинків. «Багато залишилось, не мають палива, не знають нічого, бояться висуватися, бо росіяни можуть розстріляти», - кажуть евакуйовані.

Люди тікають з окупованих росіянами селищ, беручи з собою лише теплі речі. У більшості окупанти відбирають автівки і телефони, цікавляться родичами, які служать в Збройних Силах України.

Анастасія з трьома дітьми рушатиме до батьківського будинку і досі не може повірити, що вона під захистом українських військових і вже в безпеці. На цьому пункті люди вперше за багато днів телефонують родичам та близьким. Кажуть, що вони живі.

Чоловіки, яким вдалося покинути окуповану територію, про подальші плани відповідають, не вагаючись. «Треба буде допомогти, піду воювати. Ми цю перемогу не віддамо», - кажуть чоловіки.