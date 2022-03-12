В Киевской области эвакуация людей происходит под минометным огнем

Люди бегут из оккупированных россиянами поселков, беря с собой только теплые вещи.

В Киевской области, на Вышгородском направлении продолжается эвакуация мирного населения из близлежащих сел, где не утихают обстрелы и которые российские войска накрывают плотным огнем. Люди преодолевают водную переправу через реку Ирпень пешком, и русские оккупанты коварно накрывают из минометов мирных людей прямо в спину. За сегодняшний день с обеда убежать из оккупированных поселков от обстрелов удалось около тысячи человек.

Об этом говорится в ТСН.

Первые автобусы с людьми приезжают на этот транзитный пункт ближе к обеду. До этого российские оккупанты не прекращали обстрелов и около трех тысяч человек ждут эвакуационного транспорта. «Когда переходили сам мост по нашей колонне обычных людей, нас прямо из минометов прицельно обстреляли, это было впереди меня. Это россияне из блокпоста обстреляли», – говорят люди.

Владимир вывозит семью из Дымера, потому что не сила жить под обстрелами. Говорит, российские военные на оккупированных территориях перегруппировываются и перекидывают технику, устанавливая ее прямо посреди жилых кварталов и частных домов. «Многие остались, не имеют топлива, не знают ничего, боятся выдвигаться, потому что россияне могут расстрелять», — говорят эвакуированные.

Люди бегут из оккупированных россиянами сел, беря с собой только теплые вещи. У большинства оккупанты отбирают автомобили и телефоны, интересуются родственниками, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Анастасия с тремя детьми будет двигаться в родительский дом и до сих пор не может поверить, что она под защитой украинских военных и уже в безопасности. На этом пункте люди впервые за много дней звонят по телефону родственникам и близким. Говорят, они живы.

Мужчины, которым удалось покинуть оккупированную территорию, о дальнейших планах отвечают без колебаний. «Надо будет помочь, пойду воевать. Мы эту победу не отдадим», – говорят мужчины.