Кулеба рассказал, обсуждал ли он с Лавровым статус Крыма и ОРДЛО

Крым и Донбасс – это Украина, подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он не обсуждал с голой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым статус аннексированного Крыма и ОРДЛО.
Об этом украинский дипломат сказал в прямом эфире в Facebook.
Кулеба отметил, что с представителем страны-агрессорки он пытался обсудить вопросы гуманитарного коридора из Мариуполя. Зато о Крыме и ОРДЛО во время встречи речь не шла.
"Но подчеркну, что Крым и Донбасс – наша земля, и сколько бы времени это ни заняло, она будет только нашей", – заявил Кулеба.
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