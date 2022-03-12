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Кулеба рассказал, обсуждал ли он с Лавровым статус Крыма и ОРДЛО

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Кулеба рассказал, обсуждал ли он с Лавровым статус Крыма и ОРДЛО

ТСН.ua

Крым и Донбасс – это Украина, подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он не обсуждал с голой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым статус аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом украинский дипломат сказал в прямом эфире в Facebook.

Кулеба отметил, что с представителем страны-агрессорки он пытался обсудить вопросы гуманитарного коридора из Мариуполя. Зато о Крыме и ОРДЛО во время встречи речь не шла.

"Но подчеркну, что Крым и Донбасс – наша земля, и сколько бы времени это ни заняло, она будет только нашей", – заявил Кулеба.

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