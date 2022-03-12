В России начали арестовывать авторов Википедии, упоминающих слово "война"

Участникам Википедии, проживающим на территории России и Беларуси, рекомендуют скрыть свои данные.

В России авторов Википедии, упоминающих слово "война", когда пишут о ситуации в Украине, начали арестовывать.

Об этом говорится на официальной странице "Русская Википедия" в Twitter.

В анонимных телеграмм-каналах начали появляться личные данные авторов Википедии, после чего российские службы принимают меры, чтобы до конца подавить свободу слова в стране и скрыть военные преступления на территории Украины.

"В анонимных телеграмм-каналах начали появляться личные данные википедистов и одного автора уже жестко арестовали. Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Белоруссии скрыть свои данные и редактировать статьи о войне только по дополнительным аккаунтам ", — говорится в сообщении.

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