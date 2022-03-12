Виталий Ким стал героем Сети: забавные мемы

Украинцам нравится, как чиновник записывает видеообращение.

Через несколько дней после вторжения России в Украину у украинцев появился новый народный любимец — Виталий Ким, глава Николаевской облгосадминистрации.

Чиновник поразил украинцев своими короткими видео, где рассказывает, как регион устойчиво отражает нападения врага. В частности, пользователи Сети сравнивают Виталия Кима с котом, за которым скрылся Николаев в виде котенка.

А еще пользователи шутят, что глава Николаевской ОГА будет лучшим подарком для любой женщины.