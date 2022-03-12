Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов в помощь Украине

Соответствующий меморандум президент США подписал 12 марта.

Президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине.

Соответствующий меморандум он подписал 12 марта, говорится на сайте Белого дома.

В документе говорится, что средства будут взяты из бюджета Минобороны. Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться от сокращения оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… я делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на общую сумму до 200 миллионов долларов США для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

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