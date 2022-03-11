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Байден уверен, что Путин никогда не победит в войне с Украиной

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Байден уверен, что Путин никогда не победит в войне с Украиной

Associated Press

Американский президент подчеркнул, что Путину не удалось ослабить ни ЕС, ни НАТО, ни американскую демократию.

Президент США Джо Байден считает, что главе Кремля Владимиру Путину, напавшему на Украину в ночь на 24 февраля, никогда не победить украинский народ.

Об этом он сказал на брифинге 11 марта.

"Война Путина против Украины никогда не закончится для него победой. Он хотел захватить Украину без борьбы, но проиграл", — сказал Байден.

Американский президент подчеркнул, что Путину не удалось ослабить ни ЕС, ни НАТО, ни американскую демократию. Весь мир объединился против российской злости. Байден еще раз подчеркнул, что не американские военные не будут участвовать в боевых действиях против России.

"Боже, храни Украину!" – сказал в заключение политик.

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