Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на допомогу Україні

Відповідний меморандум президент США підписав 12 березня.

Президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні.

Відповідний меморандум він підписав 12 березня, йдеться на сайті Білого дому.

У документі йдеться, що кошти буде взято з бюджету Міноборони. Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися від скорочення оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки … я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про скорочення оборонних статей та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та навчання на загальну суму до 200 мільйонів доларів США для надання допомоги Україні", – йдеться у документі.

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