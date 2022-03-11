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Байден поспілкувався з Зеленським про війну в Україні

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Байден поспілкувався з Зеленським про війну в Україні

Twitter/Джо Байден

Байден обговорив санкції проти РФ.

Президент США Джо Байден поспілкувався із українським головою Володимиром Зеленським стосовно війни проти України. 

Про це повідомив президент США. 

"Поговорив із Володимиром Зеленський сьогодні вранці, щоб обговорити нашу поточну безпеку, гуманітарну та економічну допомогу українському народу. Я інформував його про дії, які ми вживаємо сьогодні у координації з G7 та ЄС, щоб ще більше підвищити витрати Росії за її напад на Україну", - йдеться у повідомленні. 

Раніше про розмову з Байденом повідомляв Володимир Зеленський

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