Байден поспілкувався з Зеленським про війну в Україні

Байден обговорив санкції проти РФ.
Президент США Джо Байден поспілкувався із українським головою Володимиром Зеленським стосовно війни проти України.
Про це повідомив президент США.
"Поговорив із Володимиром Зеленський сьогодні вранці, щоб обговорити нашу поточну безпеку, гуманітарну та економічну допомогу українському народу. Я інформував його про дії, які ми вживаємо сьогодні у координації з G7 та ЄС, щоб ще більше підвищити витрати Росії за її напад на Україну", - йдеться у повідомленні.
I called @ZelenskyyUa this morning to discuss our ongoing security, humanitarian, and economic assistance for the Ukrainian people. I updated him on the actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise the costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn— President Biden (@POTUS) March 11, 2022
Раніше про розмову з Байденом повідомляв Володимир Зеленський.
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