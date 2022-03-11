Байден поспілкувався з Зеленським про війну в Україні

Байден обговорив санкції проти РФ.

Президент США Джо Байден поспілкувався із українським головою Володимиром Зеленським стосовно війни проти України.

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Про це повідомив президент США.

"Поговорив із Володимиром Зеленський сьогодні вранці, щоб обговорити нашу поточну безпеку, гуманітарну та економічну допомогу українському народу. Я інформував його про дії, які ми вживаємо сьогодні у координації з G7 та ЄС, щоб ще більше підвищити витрати Росії за її напад на Україну", - йдеться у повідомленні.

I called @ZelenskyyUa this morning to discuss our ongoing security, humanitarian, and economic assistance for the Ukrainian people. I updated him on the actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise the costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Раніше про розмову з Байденом повідомляв Володимир Зеленський.

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