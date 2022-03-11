Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Байден пообщался с Зеленским о войне в Украине

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден пообщался с Зеленским о войне в Украине

Twitter/Джо Байден

Байден обсудил санкции против РФ.

Президент США Джо Байден пообщался с украинским главой Владимиром Зеленским по поводу войны против Украины.

Об этом сообщил президент США.

"Поговорил с Владимиром Зеленским сегодня утром, чтобы обсудить нашу текущую безопасность, гуманитарную и экономическую помощь украинскому народу. Я информировал его о действиях, которые мы предпринимаем сегодня в координации с G7 и ЕС, чтобы еще больше повысить расходы России по ее нападению на Украину", – говорится в сообщении.

Ранее о разговоре с Байденом сообщал Владимир Зеленский.

Читайте также:

Выступление Владимира Зеленского перед польским Сеймом

Выступление Владимира Зеленского перед польским Сеймом
Следующая публикация