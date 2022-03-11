Байден пообщался с Зеленским о войне в Украине

Байден пообщался с Зеленским о войне в Украине

Байден обсудил санкции против РФ.

Президент США Джо Байден пообщался с украинским главой Владимиром Зеленским по поводу войны против Украины.

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Об этом сообщил президент США.

"Поговорил с Владимиром Зеленским сегодня утром, чтобы обсудить нашу текущую безопасность, гуманитарную и экономическую помощь украинскому народу. Я информировал его о действиях, которые мы предпринимаем сегодня в координации с G7 и ЕС, чтобы еще больше повысить расходы России по ее нападению на Украину", – говорится в сообщении.

Я назывался @ZelenskyyUa этот болтливый к дискуссии о нашей ongoing security, humanitarian, and economic assistance для украинских людей. И updated him on actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn Опубликовано в President Biden (@POTUS) 11 марта 2022

Ранее о разговоре с Байденом сообщал Владимир Зеленский.

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