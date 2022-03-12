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Віталій Кім став героєм Мережі: кумедні меми 

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Віталій Кім став героєм Мережі: кумедні меми 

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Українцям подобається, як чиновник записує відеозвернення.

За кілька днів після вторгнення Росії в Україну серед українців з'явився новий народний улюбленець — Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації.

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Чиновник вразив українців своїми короткими відео, де він розповідає, як регіон стійко відбиває напади ворога. Зокрема, користувачі Мережі порівнюють Віталія Кіма із котом, за яким сховався Миколаїв у вигляді кошеня. 

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А ще користувачі жартують, що голова Миколаївської ОДА буде найкращим подарунком для будь-якої жінки.

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