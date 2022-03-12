Віталій Кім став героєм Мережі: кумедні меми 

Українцям подобається, як чиновник записує відеозвернення.

За кілька днів після вторгнення Росії в Україну серед українців з'явився новий народний улюбленець — Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації.

Чиновник вразив українців своїми короткими відео, де він розповідає, як регіон стійко відбиває напади ворога. Зокрема, користувачі Мережі порівнюють Віталія Кіма із котом, за яким сховався Миколаїв у вигляді кошеня.

А ще користувачі жартують, що голова Миколаївської ОДА буде найкращим подарунком для будь-якої жінки.