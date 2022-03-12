Кремль підтвердив проведення перемовин РФ та України у відеоформаті

Кремль підтвердив проведення перемовин РФ та України у відеоформаті

Деталі наразі не розголошуються.

Російська та українська делегації продовжують перемовини, вони відбуваються у відеоформаті.

Таку інформацію російському "Інтерфаксу" у суботу, 12 березня, підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Так, перемовини тривають у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати (помічник президента РФ – ред.) Володимир Мединський", - сказав Пєсков.

Він додав: "Щодо деталей ми поки що утримуємося від будь-яких коментарів".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький ствердно відповів на запитання, чи пройшли перемовини у колишньому "біловезькому форматі".

Нагадаємо, кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників з РФ та Білорусі, котрі не хочуть воювати проти України.