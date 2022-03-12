Підтвердити статус безробітного відтепер можна дистанційно

Варто лише зателефонувати до місцевого центру зайнятості.

В Україні статус безробітного можна підтвердити дистанційно через дзвінок до Державного або регіонального центру зайнятості.

Про це повідомляє пресслужба структури.

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Так, особам, які перебувають на території, де тривають воєнні дії, рекомендують телефонувати на номери "гарячих ліній" Державного та регіональних центрів зайнятості.

Таким чином можна дистанційно підтвердити статус безробітного.

Зазначається, що фахівці телефоном уточнюють таку інформацію:

центр зайнятості реєстрації,

прізвище, ім’я, по батькові,

дату народження,

номер облікової картки платника податку (за можливості).

Після підтвердження статусу безробітного виплата допомоги по безробіттю буде продовжена.

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