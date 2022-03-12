Викрали цигарки і алкоголь: на Харківщині затримали пару мародерів (фото)

Поліція Харківщини затримала двох мародерів.

Поліція Харкова затримала двох мародерів, які пограбували кіоск. Злочинці викрали цигарки та алкоголь.

Затримані намагались втекти від поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Знайомтесь - Ізотова Катерина та Москальов Антон. Обікрали кіоск. Викрали цигарки і алкоголь. Навіщо - самі не можуть пояснити. Усі жителі Харківщини мають знати їх в обличчя", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили російських окупантів, які грабували людей.

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