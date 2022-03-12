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Російським окупантам влада РФ дозволила мародерити - українська розвідка

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Російським окупантам влада РФ дозволила мародерити - українська розвідка

Терор проти українців заохочує російська влада.

Російським окупантам в Україні влада РФ дозволила мародерити. Також окупанти в Україні вчинять тяжкі злочини, як-от: вбивства, катування, зґвалтування. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

"Основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки. Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони наголосили, що - це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.

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