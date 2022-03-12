В Херсоні невідомі вдираються до будинків активістів і ветеранів АТО

Комунальники ж намагаються допомогти населенню повернути затишок в оселі, де це можливо.

У Херсоні комунальники намагаються лагодити пошкоджені мережі і відновлюють газо та електропостачання на околицях міста. Їх пошкодили загарбники під час вторгнення одинадцять днів тому. У Херсоні зараз відносна тиша, але окупанти чинять репресії - вдираються в оселі активістів та відомих містян, які організовують людей на спротив окупантам.

Про це йдеться в ТСН.

Зараз пошкоджений газогін у селищі Антонівка, поблизу Антонівського мосту через Дніпро, там точилися запеклі бої. Потерпілих із розбитих хат евакуювали, а тим, хто залишився, ремонтують комунікації. Газовики, електрики і працівники водоканалу працюють, ризикуючи життям, бо окупанти допускають не всюди.

А в мікрорайоні Таврійський, який росіяни обстріляли, щойно зайшли місто, засклити та вставити розбиті вікна в людських оселях допомагає міська влада і спонсори. Рахують збитки людей і на всіх околицях міста, куди є доступ. Але багато сіл залишаються заблокованими окупантами, без світла і води. Через ворожі блокпости до міста прорвалися селяни, вони привезли овочі. І херсонці після двотижневої облоги можуть трохи поповнити запаси.

Попри те, що місто трохи ожило, над ним зависла загроза репресій. Невідомі люди ходять за адресами активістів і ветеранів АТО, виламують двері квартир. Затримують людей на своїх блокпостах.

У Херсоні комунальники намагаються лагодити пошкоджені мережі

Своє звернення до окупантів та їх посібників записали хлопці з нацкорпусу. «Одному із лідерів нацкорпусу ви підірвали двері його будинку, квартири, проникли, перерили, пішли. До мене ви приїжджали на дві адреси. На одну адресу аж 4 рази, що шукали - незрозуміло. Ви приїжджали до будинку, де живе нашого хлопця дівчина. Скрізь катаєтесь 20-15 людей, всі на броні. Що ви хочете зробити?», - запитують хлопці.

Репресії, залякування та викрадення людей тривають по всій області. Окупація перейшла в іншу фазу. Тим часом досі не вдається зробити зелений коридор, аби ввезти на Херсронщину життєво необхідні медикаменти для хронічно хворих і їхній стан погіршується з кожним днем.