Окупанти захопили східні околиці Маріуполя - Генштаб

Противник втратив наступальні спроможності.

Російські окупаційні війська зайшли на східні околиці Маріуполя. Також вони продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя", — йдеться у повідомленні.

"Підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності", — повідомили у штабі.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що місто Волноваха на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

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