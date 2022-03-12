Місто Волноваха більше не існує - голова Донецької ОДА

Волноваський район налічував понад 100 тисяч населення.

Місто Волноваха на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

Про це 12 березня заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.

"Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - сказав він.

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