Іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb

Громадяни інших країн забронювали житло в Україні, аби підтримати бізнес.
Люди з різних країн забронювали в Україні через онлайн-сервіс Airbnb житло на 434 тисячі ночей.
У грошовому еквіваленті – це бронювання на 15 мільйонів доларів.
Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі на своїй сторінці у Twitter.
One week later, 434,000 nights have been booked. That’s $15M going to Hosts in Ukraine— Brian Chesky (@bchesky) March 12, 2022
On behalf of our Hosts in Ukraine, thank you. https://t.co/TXoQzDbF9l
"Таким чином, українські хости отримали 15 млн доларів фінансової допомоги. Від імені наших хостів в Україні, дякую", - написав він.
Нагадаємо про три корисні онлайн-сервіси для пошуку житла, транспорту та волонтерської допомоги.
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