Іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb

Іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb

Громадяни інших країн забронювали житло в Україні, аби підтримати бізнес.

Люди з різних країн забронювали в Україні через онлайн-сервіс Airbnb житло на 434 тисячі ночей.

У грошовому еквіваленті – це бронювання на 15 мільйонів доларів.

Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі на своїй сторінці у Twitter.

One week later, 434,000 nights have been booked. That’s $15M going to Hosts in Ukraine



On behalf of our Hosts in Ukraine, thank you. https://t.co/TXoQzDbF9l — Brian Chesky (@bchesky) March 12, 2022

"Таким чином, українські хости отримали 15 млн доларів фінансової допомоги. Від імені наших хостів в Україні, дякую", - написав він.

Нагадаємо про три корисні онлайн-сервіси для пошуку ​​житла, транспорту та волонтерської допомоги.

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