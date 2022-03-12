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Іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb

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Іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb

Громадяни інших країн забронювали житло в Україні, аби підтримати бізнес.

Люди з різних країн забронювали в Україні через онлайн-сервіс Airbnb житло на 434 тисячі ночей. 

У грошовому еквіваленті – це бронювання на 15 мільйонів доларів.

Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі на своїй сторінці у Twitter.

"Таким чином, українські хости отримали 15 млн доларів фінансової допомоги. Від імені наших хостів в Україні, дякую", - написав він.

Нагадаємо про три корисні онлайн-сервіси для пошуку ​​житла, транспорту та волонтерської допомоги.

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