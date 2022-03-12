Иностранцы забронировали в Украине 434 тысячи ночей через Airbnb

Иностранцы забронировали в Украине 434 тысячи ночей через Airbnb

Граждане других стран забронировали жилье в Украине, чтобы поддержать бизнес.

Люди из разных стран забронировали в Украине через онлайн-сервис Airbnb жилье на 434 тысяч ночей.

В денежном эквиваленте – это бронирование на 15 миллионов долларов.

Об этом сообщил генеральный директор Airbnb Брайан Чески на своей странице в Twitter.

One week later, 434,000 nights have been booked. Это $15M Перейти к Hosts in Ukraine



На протяжении наших Hostes в Украину, тем более. https://t.co/TXoQzDbF9l Опубликовано в Brian Chesky (@bchesky) 12 марта 2022

"Таким образом, украинские хосты получили 15 млн долларов финансовой помощи. От имени наших хостов в Украине спасибо", — написал он.

Напомним о трех полезных онлайн-сервисах для поиска жилья, транспорта и волонтерской помощи.

Читайте также: