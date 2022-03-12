В Кривом Роге школьникам еще на неделю продлили каникулы

В Кривом Роге школьникам еще на неделю продлили каникулы

За парты учащиеся не сядут по меньшей мере до 19 марта.

В школах Кривого Рога решили как минимум на неделю продлить каникулы.

Об этом сообщила представитель Криворожского горсовета Юлия Лошанюк, пишет Общественное.

"Сохраняется реальная угроза для жизни и здоровья участников образовательного процесса, по несколько раз в день в городе объявляется воздушная тревога, многие из учителей и учеников переезжают в другие города и страны. В таких условиях организовать качественный образовательный процесс в очном и в дистанционном формате нет возможности", — сказала она.

Каникулы в общеобразовательных учебных заведениях города продлятся с 14 по 19 марта. Уже на следующей неделе местные власти решят: продлить каникулы или перейти на дистанционную форму обучения.

Что касается работы высших учебных заведений Кривого Рога, то дистанционно работа продолжится в КНУ и ДУЭТ. Другие вузы и профессионально-технические учебные заведения решают, как работать, в зависимости от наличия преподавателей и возможности организации образовательного процесса.

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