У Кривому Розі школярам ще на тиждень подовжили канікули

У Кривому Розі школярам ще на тиждень подовжили канікули

За парти учні не сядуть щонайменше до 19 березня.

У школах Кривого Рогу вирішили щонайменше на тиждень подовжити канікули.

Про це повідомила представниця Криворізької міськради Юлія Лошанюк, пише Суспільне.

"Зберігається реальна загроза для життя і здоров'я учасників освітнього процесу, по кілька разів на день у місті оголошується повітряна тривога, багато хто з вчителів та учнів, наразі, переїжджає до інших міст і країн. В таких умовах організувати якісний освітній процес в очному та дистанційному форматі немає можливості", - сказала вона.

Канікули у загальноосвітніх навчальних закладах міста триватимуть від 14 до 19 березня. Вже наступного тижня місцева влада вирішить: подовжити канікули чи перейти на дистанційну форму навчання.

Щодо роботи вищих навчальних закладів Кривого Рогу, то дистанційно робота продовжиться у КНУ та ДУЕТ. Інші виші технікуми та професійно-технічні заклади освіти вирішують, як працювати, залежно від наявності викладачів та можливості організації освітнього процесу.

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