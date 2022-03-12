Надзвичайники за добу евакуювали майже 490 тисяч осіб

Надзвичайники за добу евакуювали майже 490 тисяч осіб

З небезпечних населених пунктів вивезли 102 тис. дітей.

Підрозділи ДСНС лише за минулу добу евакуювали з небезпечних територій майже 490 тисяч осіб.

Про це пресслужба ДСНС повідомила в Телеграм.

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Загалом з небезпечних населених пунктів евакуювали понад 487 тис. осіб. З них понад 102 тис. — дітей та понад 5 тис. — осіб з інвалідністю.

На пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнула 81 намет для обігріву та прийому громадян. Від початку функціонування надано допомогу вже понад 205 тис. осіб.

Крім того, за добу підрозділи ДСНС здійснили 715 виїздів, зокрема 327 — на ліквідацію наслідків обстрілів з боку російських військ. Повідомляється, що гатили по населених пунктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Врятувати вдалось 41 особу. Піротехніки знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

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