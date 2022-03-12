Чрезвычайники за сутки эвакуировали почти 490 тысяч человек

Чрезвычайники за сутки эвакуировали почти 490 тысяч человек

Из опасных населённых пунктов вывезли 102 тыс. детей.

Подразделения ГСЧС только за минувшие сутки эвакуировали с опасных территорий почти 490 тысяч человек.

Об этом прессслужба ГСЧС сообщила в Телеграмм.

В общей сложности из опасных населенных пунктов эвакуировано более 487 тыс. человек. Из них более 102 тыс. детей и более 5 тыс. человек с инвалидностью.

На пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом Украины и органами местной власти развернули 81 палатку для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь более 205 тыс. человек.

Кроме того, за сутки подразделения ГСЧС совершили 715 выездов, в том числе 327 – на ликвидацию последствий обстрелов со стороны российских войск. Сообщается, что били по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры.

Спасти удалось 41 человека. Пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов.

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