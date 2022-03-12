Чрезвычайники за сутки эвакуировали почти 490 тысяч человек

Из опасных населённых пунктов вывезли 102 тыс. детей.
Подразделения ГСЧС только за минувшие сутки эвакуировали с опасных территорий почти 490 тысяч человек.
Об этом прессслужба ГСЧС сообщила в Телеграмм.
В общей сложности из опасных населенных пунктов эвакуировано более 487 тыс. человек. Из них более 102 тыс. детей и более 5 тыс. человек с инвалидностью.
На пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом Украины и органами местной власти развернули 81 палатку для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь более 205 тыс. человек.
Кроме того, за сутки подразделения ГСЧС совершили 715 выездов, в том числе 327 – на ликвидацию последствий обстрелов со стороны российских войск. Сообщается, что били по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры.
Спасти удалось 41 человека. Пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов.
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