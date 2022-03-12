В Мариуполе наконец-то заработал гуманитарный коридор – ОП

Колонны эвакуированных жителей Запорожья сопровождают священники.
В Мариуполе заработал "зеленый коридор" для гуманитарных грузов и эвакуации людей.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Мариуполь – много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь", — подчеркнул Тимошенко.
По его словам, в Запорожье уже сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что российские кафиры почти ежедневно обстреливают мирных жителей Мариуполя. Военные РФ срывают гуманитарные коридоры : не дают эвакуировать горожан, не пропускают в город автомобили с едой, водой и лекарствами.
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