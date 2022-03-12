Над Днепром сбили российскую ракету: обломки вызвали пожар на предприятии

Над Днепром сбили российскую ракету: обломки вызвали пожар на предприятии

Возгорание удалось ликвидировать.

В Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванный обломками сбитой российской ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Утром 12 марта в Днепре украинская система ПВО уничтожила вражескую ракету. Обломки упали на одно из предприятий города и вызвали пожар.

Возгорание произошло на крыше одноэтажного здания — это не эксплуатировавшийся кирпичный цех. Пламя распространилось на помещение бытовой комнаты, расположенной на уровне третьего этажа. Возгорание уничтожило мусор и старье в комнате на площади 80 кв. м.

Спасатели получили сообщение о пожаре 06:27 и оперативно выехали на место происшествия. По состоянию на 12:00 пожар удалось ликвидировать.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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