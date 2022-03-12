Над Днепром сбили российскую ракету: обломки вызвали пожар на предприятии

Возгорание удалось ликвидировать.
В Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванный обломками сбитой российской ракеты.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Утром 12 марта в Днепре украинская система ПВО уничтожила вражескую ракету. Обломки упали на одно из предприятий города и вызвали пожар.
Возгорание произошло на крыше одноэтажного здания — это не эксплуатировавшийся кирпичный цех. Пламя распространилось на помещение бытовой комнаты, расположенной на уровне третьего этажа. Возгорание уничтожило мусор и старье в комнате на площади 80 кв. м.
Спасатели получили сообщение о пожаре 06:27 и оперативно выехали на место происшествия. По состоянию на 12:00 пожар удалось ликвидировать.
Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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