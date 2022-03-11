Как и где беженцам в Польше найти работу

Как и где беженцам из Украины искать работу в Польше: список вариантов

Как и где беженцам из Украины искать работу в Польше: список вариантов

ТСН.ua рассказывает беженцам из Украины где и как искать работу, кто может помочь с трудоустройством в Польше

9 марта 2022 года Польский Сейм одобрил Закон о помощи гражданам Украины в связи с российским вторжением. Именно этот закон регулирует легальность пребывания украинцев в Польше и их трудоустройство.

Согласно этому закону, украинцы, пересекшие украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года должны получить идентификационный номер налогоплательщика PESEL. PESEL представляет собой числовой символ из 11 цифр, идентифицирующий личность. Номер содержит дату рождения, серийный номер, обозначение пола и контрольную цифру. То есть, PESEL является идентификационным номером в государственной системе, где хранятся данные. Его выдают бесплатно и навсегда, оформляется он на месте.

После получения PESEL можно законно находиться в Польше в течение 18 месяцев с возможностью продления срока пребывания до 36 месяцев.

Если гражданин Украины в Польше находится законно, он может искать работу и легально работать на территории страны. Найти работу в Польше можно как на частных сайтах по поиску работы , так и в государственном центре занятости.

Где можно искать работу в Польше: варианты. Государственные службы трудоустройства.

- Для поиска работы можно обратиться в бюро по трудоустройству. После собеседования с консультантом бюро, последний предложит кандидату вакансии из Центральной Базы Предложений Труда;

- Можно позвонить на горячую линию бюро занятости, ее еще называют «зеленой» линией. Телефон «Зеленой» линии - 19524, работает служба с 8 утра до 18 вечера в рабочие дни;

- С помощью мобильного приложения ePraca. Последний доступен на устройствах с системами Android и iOS. Ежедневно здесь можно найти около 70 тысяч вакансий;

Если с работой сложно, можно зарегистрироваться в службе занятости как безработные. В таком случае украинцы получат пособие по безработице,могут пойти на курсы профессионального обучения или получить определенное финансирование для открытия бизнеса.

Популярные польские сайты для трудоустройства украинцев

Многие популярные польские сайты по подбору персонала такие как Jobs.pl, Gowork.pl или Gumtree.pl сегодня пытаются помочь украинцам в поиске работы.

Так портал Pracuj.pl начал использовать украинский язык. Чтобы украинцам найти здесь работу, нужно зайти на специальную созданную для них закладку "Praca|Работа". Под пометкой "zapraszamy pracowników z Ukrainy" здесь собраны предложения от работодателей, желающих трудоустроить беженцев.

Платформа The:protocol также предлагает работу для украинцев, преимущественно в технологической отрасли;

Популярный сайт OLX ввел в категорию «Dla Ukrainy» и там на специальной вкладке "Praca | Работа". размещаются предложения работы для украинцев. Кроме работы в разделе «Dla Ukrainy» можно найти предложения помощи в поиске жилья, транспорта, правовую помощь.