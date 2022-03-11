як і де біженцям знайти роботу

Як і де біженцям з України шукати роботу в Польщі: перелік варіант

Як і де біженцям з України шукати роботу в Польщі: перелік варіант

ТСН.ua розповідає біженцям з України де і як шукати роботу, хто може допомогти з працевлаштуванням в Польщі

9 березня 2022 року Польський Сейм схвалив Закон про допомогу громадянам України у зв’язку з російським вторгненням. Cаме цей закон регулює легальність перебування eкраїнців в Польщі та їх працевлаштування.

Згідно з законом українці, які перетнули українсько-польський кордон від 24 лютого 2022 року повинен отримати номер платника податків - PESEL. Подібно нашому номеру PESEL це числовий символ із 11 цифр, яки ідентифікує особу. Номер містить дату народження, серійний номер, позначення статі та контрольну цифру. PESEL є ідентифікаційним номером в державній системі де зберігаються дані. PESEL видають безплатно і назавжди, оформлюється від на місці.

Після отримання PESEL можна законно перебувати в Польщі протягом 18 місяців з можливістю продовження терміну перебування до 36 місяців.

Якщо громадянин України в Польщі перебуває законно, він може шукати роботу та законно працювати на території Польщі. Найти роботу в Польщі можна на приватних сайтах з пошуку роботи та у державному центрі зайнятості.

Де можна шукати роботи в Польщі: варіанти? Державні служби працевлаштування

- Українці можуть шукати роботу через бюро з працевлаштування. Після співбесіди з консультантом такого бюро, рекрутер запропонує кандидату вакансії із Центральної Бази Пропозицій Праці;

- Можна зателефонувати на гарячу лінію бюро зайнятості, її ще називають «зеленою» лінією. Телефон «Зеленої» лінії - 19524, працює служба з 8-ї ранку до 18-ї вечора в робочі дні;

- За допомогою мобільного додатку ePraca. Останній доступний на пристроях із системами Android та iOS. Щодня тут можна знайти близько 70 тисяч вакансій;

Якщо з роботою складно, можна зареєструватися в службі зайнятості. В такому разі українці можуть отримати допомогу по безробіттю, влаштуватись на професійне навчання чи отримати певне фінансування для відкриття бізнесу.

Популярні польські сайти для працевлаштування українців

Багато популярних польських сайтів з підбору персоналу такі як Jobs.pl, Gowork.pl або Gumtree.pl. сьогодні намагаються допомогти українцям в пошуку роботи.

Так портал Pracuj.pl с почав використовувати українську мову. Щоб українцям знайти тут роботу потрібно зайти на спеціальну створену для них закладку "Praca|Рoбота". Під поміткою "zapraszamy pracowników z Ukrainy тут зібрані пропозиції від роботодавців, які бажають працевлаштувати українців.

Платформа The:protocol також пропонує роботу для українців , переважно у технологічній галузі;

Популярний сайт OLX запровадив у категорію «Dla Ukrainy» і там на спеціальній вкладці "Praca | Рoбота". розміщаються пропозиції роботи для українців. Крім роботи в розділі «Dla Ukrainy» можна знайти пропозиції допомоги у пошуку житла, транспорту, правову допомогу.