Зарплати в Чехії 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Чехії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Чехії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Мільйони українців з того часу вже перетнули кордони з європейськими країнами та стали тимчасовими переселенцями. Велика кількість поселилася в Чехії. ТСН.ua підготував матеріал, в якому розповідає про зарплати в Чехії, ціни на продукти в цій країні та дає поради біженцям.

З 4 березня 2022 року у Чехії оголошено надзвичайний стан через міграційну кризу, яку спричинило вторгнення Росії до України. Таке рішення було прийнято для того, щоб допомогти уряду, муніципалітетам та регіонам оперативно та гнучко реагувати на потреби біженців і переселенців з України, забезпечити гідні умови життя та створити можливість якнайшвидше адаптуватися до нових реалій в іншій країні.

Які права отримали українці, які прибувають в Чехію, втікаючи від агресії Росії:

отримати спеціальні візи для проживання на території країни;

нужденні переселенці можуть розраховувати на грошову допомогу в розмірі 200 євро на місяць;

можливість швидко отримати безкоштовне житло, адже влада запровадила допомогу для тих, хто приймає в себе біженців з України (120 євро за одну особу в місяць).

За даними ООН станом на 19 березня 2022 року з України вже виїхало понад 3 мільйона біженців.

Які зарплати в Чехії 2022 року

Зарплати в Чехії 2022 року / Pexels

З 1 січня 2022 року в Чехії зросла мінімальна заробітна плата. Наразі вона становить 16 200 чеських крон на місяць (близько 639 євро). Проте тут потрібно розрізняти три види зарплати:

"чиста" заробітна плата - кількість грошей, які робітник отримує на руки після всіх відрахувань, сплати податків;

"груба" зарплата - скільки працівник отримує до того, як буде вираховане медичне і соціальне страхування;

"супергруба" заробітна плата - ця сума містить "грубу" зарплату + відрахування і податок.

Якщо вам важко розібратися, варто скористатися спеціальним калькулятором на сайті Platy.cz. Програма автоматично вирахує "чистий" прибуток.

В середньому працівники в Чехії отримують близько 25 000 чеських крон (це трохи більше 1000 євро). Але в невеликій фірмі оклад становить близько 20 000 чеських крон (трохи більше 800 євро). Також розмір зарплати залежить від регіона працевлаштування та професії.

Де шукати роботу в Чехії переселенцям з України?

Якщо ви розібралися, які зарплати в Чехії, то перше запитання, яке хвилює українських переселенців - де знайти роботу? Зробити це можна ще до того, як ви прибудете до місця тимчасового проживання на сайті Jooble, де пропонують вакансії саме українцям, які потерпають від війни Росії з Україною. Також тут можна знайти поради про те, як правильно скласти резюме, що потрібно знати при працевлаштуванні та інші.

Оренда житла в Чехії

В Чехії, як і в більшості країн Європи, ціна оренди житла залежить від того, де саме ви збираєтесь знімати квартиру і скільки кімнат вам потрібно.

Прага

В столиці Чехії, Празі, найдорожче винаймати житло. Та й пропозицій стає все менше. В середньому за однокімнатну квартиру з кухнею, яка розміщується разом зі столовою кімнатою або окремо, можна заплатити від 10 000 до 15 000 чеських крон в місяць (близько 400-600 євро).

Ціна оренди житла в Празі (Чехія)

Ціна оренди житла в Празі (Чехія)

Оренда квартири в Празі (Чехія)

Брно

В Брно, ще одному популярному чеському місті, ціни трішки нижчі. Тут вже можна знайти однокімнатну квартиру за 7 800 - 8 900 чеських крон на місяць (близько 310-360 євро).

Ціна оренди квартири в Брно (Чехія)

Ціна оренди кварити в Брно (Чехія)

Хоча тут бувають і дорожчі пропозиції - до 17 000 чеських крон на місяць (близько 682 євро).

Ціна оренди квартири в Брно (Чехія)

Острава

В невеликому місті Острава досить бюджетні ціни на оренду житла. Однокімнатна квартира в середньому буде коштувати від 4 000 до 5 000 чеських крон (близько 160-200 євро).

Оренда квартири в Остава (Чехія)

Переселенці, у яких немає фінансової можливості оплатити оренду житла в Чехії, можуть знати різноманітні варіанти безкоштовного житла. Зокрема, вся потрібна інформація для українців, які прибувають в країни ЄС, міститься на сайті United for Ukraine. Також українські волонтери шукають безкоштовне житло та контакти на сайті ВзаємоДія та UkrHelp.

Мобільний зв'язок та Інтернет

Мобільний оператор T-mobile пропонує всім, хто тимчасово переселився в Чехію з України, універсальну сім-карту, на якій є 50 хвилин для дзвінків та 50 СМС на номери інших чеських мобільних операторів. Тариф діє один місяць з моменту активації карти. Також з цієї карти можна абсолютно безкоштовно дзвонити на номера українських операторів.

В Чехії є кілька провайдерів, які надають фіксований Інтернет. Найбільш популярним з них вважається GTS Czech. Вона інтегрована в T-mobile Czech Republic. На сайті можна знайти кілька тарифів (від 20 до 250 Мб/сек) і обрати підходящий. Варто зазначити, що потрібно також окремо сплачувати за користування модемом (50 - 70 чеських крон на місяць - близько 2 - 2.81 євро).

Ціни на продукти в Чехії

Які ціни на продукти в Чехії / Pexels

Переселенців, що прибувають до чеських міст, найперше цікавить запитання, які ціни на продукти в Чехії. В цій країні є чимало супермаркетів та гіпермаркетів, та найпопулярнішими мережами можна назвати Makro, Globus і Tesco. В середньому ціни на продукти харчування в Чехії наступні:

куряче філе 400 г - 79.60 чеських крон (близько 3.20 євро);

філе лосося охолоджене 300 г - 89.40 чеських крон (близько 3.29 євро);

філе судака 300 г - 91.20 чеських крон (близько 3.66 євро);

курячі стегенця 0,5 кг - 64.50 чеських крон (близько 2.59 євро);

яловичий фарш 750 г - 111.80 чеських крон (близько 4.49 євро);

1 яйце - 2.99 чеських крон (близько 0.12 євро);

молоко 1 л - 15.90 чеських крон (близько 0.64 євро);

хліб білий на заквасці 450 г - 32.90 чеських крон (близько 1.32 євро);

хліб житній 1 кг - 29.90 чеських крон (близько 1.20 євро);

вода питна без газу 0,5 л - 4.90 чеських крон (близько 0.20 євро);

картопля 1 кг - 14.95 чеських крон (близько 0.60 євро);

помідори 1 кг - 79.90 чеських крон (близько 3.21 євро);

масло вершкове 250 г - 34.90 чеських крон (близько 1.40 євро);

олія соняшникова 1 л - 36.90 чеських крон (близько 1.48 євро);

макарони 0.5 кг - 11.90 чеських крон (близько 0.48 євро);

рис 1 кг - 49.75 чеських крон (близбко 2 євро).

Транспорт: ціни, допомога переселенцям

Чехія дозволила переселенцям з України безкоштовно їздити поїздами CD та Leo Express по всій країні. Також на кордоні зі Словаччиною і Польщею українців чекає кілька евакуаційних поїздів.

Якщо ви хочете скористатися громадським транспортом, варто звернути увагу, що в Чехії діє єдина система квитків на всі види транспорту. Квитки купуються на певну кількість хвилин. Тобто, якщо у вас є квиток на 90 хвилин, то ви можете, до прикладу, з ним проїхати 20 хвилин на фунікулері, 10 хвилин на автобусі та по 30 хвилин на трамваї і метро. Також можна придбати одноразовий квиток чи проїзний на місяць в пунктах продажу.

Безкоштовно в громадському транспорті можуть їздити діти віком до 10 років, пенсіонери після 70 років, люди в інвалідному візку та ті, які користуються послугами собаки-поводиря.

Якщо поспішаєте, можна придбати так званий СМС-квиток. Він не відрізняється від того, який ви можете придбати на касі, але тут доведеться окремо заплатити за смс-повідомлення. Щоб отримати СМС-квиток потрібно відправити повідомлення на номер 902 06, в тексті потрібно повідомити, на який період часу ви купуєте документ:

на 30 хвилин - DPT24;

на 90 хвилин - DPT32;

на 24 години - DPT110;

на 72 години - DPT310.

Електронний квиток приходить через 1-2 хвилини.

Корисні посилання для українців, які їдуть в Чехію

Отримати допомогу у Чехії українці можуть за цим посиланням. Дізнатися, як знайти в Чехії допомогу.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії і Польщі

Середня заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 22 806.47

Чехія: 32 536.84

Мінімальна заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 16 280.10

Чехія: 20 791.04

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в гривневому еквіваленті):

Польща: 13 775.85

Чехія: 14 000

Ціна картоплі (1 кг) в гривневому еквіваленті:

Польща: 10.99

Чехія: 19.52

Ціна молока (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 16.89

Чехія: 20.82

Ціна соняшникової олії (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 65

Чехія: 48.15

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