РФ хоче використати білорусів як гарматне м'ясо, - Романенко

Лукашенко перетворив свою країну на гарматне м'ясо Путіна.

Про це заявив політичний експерт Юрій Романенко.

«Наступ із Білорусі на Україну. Чого хочуть і що буде. Росії треба, щоб Україна тримала сили по всьому периметру, тому вони хочуть використати білорусів як живе м'ясо, які пустять під ніж ЗСУ, доки росіяни будуть завдавати ударів за допомогою авіації та ракет. Все як говорив Путін у 2014 році, що попереду йдуть жінки та діти. В даному випадку 40 тис. білоруської армії виступає в такій якості. Це закономірний результат політики Лукашенка, який перетворив всю країну на гарматне м'ясо Путіна», - написав Романенко.

Він зазначив, що білоруси можуть перейти на бік України та отримати допомогу.

«Білоруси повинні розуміти, що найкращий формат їхньої участі у цій війні – перехід цілими підрозділами на наш бік. Вішайте білі прапори та разом із технікою до нас. У цьому випадку на вас чекає громадянство ЄС, гарячий чай, теплий борщ та шана. Зброю ми віддамо білорусам, які готові скидати Лукашенка та відправимо назад до Білорусі робити цю святу справу. Лукашенко має розуміти, що пряма участь РБ закінчиться тим, що озброєний народ повісить його на центральній площі, або денацифікує як Каддафі», - підсумував Романенко.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил заявили, що ймовірність нападу Білорусі на Волинському напрямку є високою.