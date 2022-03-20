РФ хочет использовать белорусов как пушечное мясо, - Романенко

Лукашенко превратил свою страну в пушечное мясо Путина.

Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко.

«Наступление из Беларуси на Украину. Чего хотят и чего будет. России надо, чтобы Украина держала силы по всему периметру, потому они хотят использовать беларусов как живое мясо, которые пустят под нож ВСУ, пока россияне будут наносить удары с помощью авиации и ракет. Все как говорил Путин в 2014 году, что впереди будут идти женщины и дети. В данном случае 40 тыс беларуская армия выступает в таком качестве. Это закономерный итог политики Лукашенко, который превратил всю страну в пушечное мясо Путина», - написал Романенко.

Он отметил, что белорусы могут перейти на сторону Украины и получить помощь.

«Беларусы должны понимать, что лучший формат их участия в этой войне - переход целыми подразделениями на нашу сторону. Вешайте белые флаги и вместе с техникой к нам. В этом случае вас ждет гражданство ЕС, горячий чай, теплый борщ и почет. Оружие мы отдадим белорусам, которые готовы свергать Лукашенко и отправим назад в Беларусь делать это святое дело. Лукашенко должен понимать, что прямое участие РБ закончится тем, что вооруженный народ повесит его на центральной площади, или денацифицирует как Каддафи», - подытожил Романенко.

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных сил заявили, что вероятность нападения Беларуси на Волынском направлении является высокой.