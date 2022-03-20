"Винницкие скифы" приручили российского "Тигра": на Запорожье уничтожили вражескую колонну (фото)

"Заблудившихся", которые двигались по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты.
Военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы", во взаимодействии с морскими пехотинцами, уничтожили колонну российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В частности там были две боевых бронированных машины "Тигр" и грузовик "Камаз".
"Один из ББМ "Тигр" захвачен в качестве трофея. Теперь он послужит украинцам. "Винницкие скифы" уже перекрасили машину в цвета ВС Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, на Черниговском направлении украинские защитники уничтожили вражескую технику.
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